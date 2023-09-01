"Вы — украинский мусор": как наказали мужчину, который набросился на украинку с детьми в Польше

После обнародования в соцсетях видео скандала мужчина заверил, что самостоятельно пытался отыскать украинку и даже купил ей сладости.

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В Польше мужчина, который оскорблял и унижал на пляже в Кракове украинку с детьми, сам пришел в полицию. Об этом сообщил блогер Денис Галандзовский, который сейчас проживает в Польше.

По его словам, после обнародования видео скандала в сети обидчик пришел в полицию со своим адвокатом.

"Женщина сняла скрыто все на видео, и сразу, как они ушли из парка, пошла в полицию, написала на мужчину заявление и предоставила видеодоказательство. Полиция приняла заявление", — рассказал блогер.

По словам Дениса Галандзовского, поляк в полиции объяснил свое агрессивное поведение "горячковостью".

"Он сказал, что вообще после этого инцидента, когда у него поутихли эмоции, он хотел разыскать украинку и извиниться, и даже купил ей сладости. Это выглядит, как полная чушь", — сказал блогер.

На сегодня этим делом заинтересовалось украинское посольство в Кракове, полиция и Центр ксенофобии и расизма.

Блогер посоветовал украинцам в Польше не вступать в перепалки и в драки с местными, а снимать все, так как сделала эта женщина и потом обращаться в полицию.

За оскорбление по национальному признаку поляку грозит немалый штраф.

Инцидент произошел в одном из парков в Кракове.Украинка с детьми находились на пляже, где дети играли мячом. Дети случайно попали им в собаку, которая была неподалеку. Владелец пса пришел к украинке и принялся ее оскорблять нецензурной бранью.

"Моя собака — это ворота? Так может как-то извинишься, идиотка е*ана? Ты не человек, ты — украинка. Что смотришь, мусор украинский? Твой ребенок для меня стоит меньше, чем мусор на улице. Так же как и ты, украинка. Вйо*уй туда к себе с теми байстрюками, а не пса мне пинаешь, ку*ва", — сказал поляк.

Женщина перед ним несколько раз извинилась за своих детей, но на разъяренного поляка это не подействовало.

Напомним, что в Польше двое пьяных в Ополе напали на украинку с тремя детьми. Парочке не понравилось, что Надежда разговаривает с детьми на украинском языке. Они вышли из автобуса на той же остановке, что и мать с детьми, и начали выкрикивать оскорбления.

Ранее сообщалось, что в Польше сторонник Путина напал на украинку. Он называл тряпкой и сломал руку в двух местах.