"Ви — українське сміття": як покарали чоловіка, який накинувся на українку з дітьми в Польщі

Після оприлюднення в соцмережах відео скандалу кривдник запевнив, що самостійно намагався відшукати українку і навіть купив їй солодощі.

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В Польщі чоловік, який ображав і принижував на пляжі в Кракові українку з дітьми, сам прийшов до поліції. Про це повідомив блогер Денис Галандзовський, який зараз проживає у Польщі.

За його словами, після оприлюднення відео скандалу в мережі кривдник прийшов до поліції зі своїм адвокатом.

"Жінка зафільмувала приховано все на відео, і одразу, як вони пішли з парку, пішла до поліції, написала на чоловіка заяву і надала відеодоказ. Поліція прийняла заяву", — розповів блогер.

За словами Дениса Галандзовського, поляк в поліції пояснив свою агресивну поведінку "гарячковістю".

"Він сказав, що взагалі після цього інциденту, коли в нього стихли емоції, він хотів розшукати українку і вибачитися, і навіть купив їй солодощі. Це виглядає, як повна нісенітниця", — сказав блогер.

На сьогодні цією справою зацікавилося українське посольство в Кракові, поліція і Центр ксенофобії та расизму.

Блогер порадив українцям в Польщі не вступати в перепалки і в бійки з місцевими, а фільмувати все, так як зробила ця жінка і потім звертатися до поліції.

За образу за національною ознакою полякові загрожує чималий штраф.

Інцидент стався в одному з парків в Кракові. Українка з дітьми перебували на пляжі, де діти гралися м'ячем. Діти випадково поцілили ним у собаку, який був неподалік. Власник пса прийшов до українки і заходився її ображати нецензурною лайкою.

"Мій пес то ворота? То може якось вибачишся, ідіотко йо*ана? Ти не людина, ти — українка. Що дивишся, сміття українське? Твоя дитина для мене варта менше за сміття на вулиці. Так само як і ти, українко йо*ана. Вйо*уй туди до себе з тими байстрюками, а не пса мені штурхаєш, ку*ва", — сказав поляк.

Жінка перед ним кілька разів вибачилася за своїх дітей, але на розлюченого поляка це не подіяло.

Нагадаємо, що у Польщі двоє п'яних в Ополі напали на українку з трьома дітьми. Парочці не сподобалося, що Надія розмовляє з дітьми українською мовою. Вони вийшли з автобуса на тій самій зупинці, що й мати з дітьми, і почали вигукувати образи.

Раніше повідомлялося, що у Польщі прихильник Путіна напав на українку. Він називав ганчіркою і зламав руку в двох місцях.