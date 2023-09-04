В Киево-Печерской Лавре могли работать российские агенты, — архимандрит ПЦУ (видео)

По словам теперешнего наместника Киево-Печерской Лавры Авраамия, после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, на территории заповедника начали появляться люди, которые "странно себя вели".

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В Киево-Печерской Лавре могли работать агенты спецслужб РФ. Так, у многих священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) были российские паспорта. Об этом заявил наместник Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий "Схемам".

Журналисты отметили, что Авраамий перешел из УПЦ (МП) в ПЦУ. Сам он рассказал, что монахам, проживающим на территории Лавры, было известно о том, что у многих священнослужителей есть гражданство России.

"Я думаю, что, в любом случае, для них это был запасной вариант. Это люди понимали, что они не останутся в Лавре, в Украине. И что им в любом случае придется выехать", — сказал Авраамий.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, на территории Лавры начали появляться люди, которые "странно себя вели". Они появлялись также на богослужениях, на различных встречах священнослужителей, однако руководство УПЦ (МП) предпочитает об этом умалчивать.

Авраамий отметил, что в Лавре могли работать российские агенты. При чем их деятельность могла быть налажена еще до начала полномасштабной войны с РФ.

На территории Лавры могли работать спецслужбы РФ

Также напомним, что 17 августа СБУ объявила подозрение защитнице УПЦ МП Кохановской. Правоохранители подозревают блогера в отрицании вооруженной агрессии РФ. По версии следствия, она провоцировала религиозную ненависть и прогнозировала захват всей Украины. Виктория Кохановская уже отреагировала на обыск и врученное подозрение.

Кроме того, сообщалось, что 27 июня под Киевом поймали священника УПЦ МП, который является сторонником "русского мира". По данным пограничников, задержанный представитель УПЦ МП выступает против создания независимой поместной церкви в Украине.