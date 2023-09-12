Украина вошла в топ-10 самых влиятельных политических стран, — рейтинг U.S. News Best Countries

В 2023 году Украина заняла 68-е место из 87-ми стран в рейтинге U.S. News Best Countries, опустившись на шесть ступенек по сравнению с прошлогодним исследованием. Самые низкие оценки Украина получила по критериям, связанным с активными боевыми действиями на ее территории.

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В десятку наиболее влиятельных стран мира Украина вошла вместе с США, Великобританией, Францией, Германией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Израилем. Однако в этот перечень топ-10 вошли и такие страны с негативным влиянием, как Китай и Россия, отмечает U.S. News.

Среди всех стран в рейтинге Украина имеет следующие ключевые положительные выводы:

14-е место в категории "Сила", измеряющей политическую, экономическую и военную значимость стран в современной системе международных отношений. По этому критерию Украина опередила такие страны, как Австралия, Турция и Италия;

по критериям военной мощи и политического влияния страна поднялась на 6-ю и 10-ю ступеньки соответственно и встала по милитаристской силе перед Ираном, Британией, Германией и Турцией;

по сравнению с 2022 годом выше стали оценки по критериям культурной престижности (38-е место), общественной динамичности (38-е место) и заботы о правах животных (37-е место).

Однако Украина имеет в некоторых категориях незначительные и даже нулевые показатели. Так, в категориях "Открытость к ведению бизнеса", "Культурное наследие" и "Потенциальное лидерство" страна осталась в последней десятке, а по таким критериям, как "Счастье", "Качество жизни", "Безопасность", "Политическая стабильность", "Экономическая стабильность", "Место, где я бы хотел жить", вообще получила ноль. Однако эксперты безусловно связывают такие показатели с российской агрессией против Украины, которая существенно сказалась на всех сферах жизнедеятельности украинцев.

"После экстремального всплеска внимания к Украине, а значит и взлета в большинстве международных рейтингов национальных брендов в первый год полномасштабного вторжения, в исследованиях и рейтингах этого года мы наблюдаем реальный отголосок полномасштабной войны. Очевидно, что регулярные обстрелы и разрушения инфраструктуры и промышленных предприятий, гуманитарный и экономический кризисы, разворачивающиеся на глазах у всего мира, не могли не привести к падению привлекательности Украины как страны для ведения бизнеса, туризма или жизни", — отмечает Тамара Новосельская, руководитель аналитического отдела общественной организации BRAND UKRAINE на страницах издания "Свідомі".

Для формирования рейтинга U.S. News Best Countries, который обнародован 6 сентября этого года, опрошено 17 000 человек со всего мира, которых попросили оценить привлекательность разных стран по 72 критериям. Целью исследователей было продемонстрировать, как в мире воспринимают разные страны в сферах от туризма до торговли.

Напомним, в августе этого года Фокус опубликовал рейтинг "Атланты несокрушимости", где назвал 25 самых эффективных волонтерских организаций Украины. А еще президент Украины Владимир Зеленский вошел в топ предпочтений граждан США, за которыми они следят. Обошел главу государства только один человек — британский принц Уильям.