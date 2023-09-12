Україна ввійшла до топ-10 найбільш впливових політичних країн, — рейтинг U.S. News Best Countries

У 2023 році Україна посіла 68-е місце з 87-ми країн у рейтингу U.S. News Best Countries, опустившись на шість сходинок порівняно з торішнім дослідженням. Найнижчі оцінки Україна дістала за критеріями, повʼязаними з активними бойовими діями на її території.

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До десятки найбільш впливових країн світу Україна ввійшла разом зі США, Великобританією, Францією, Німеччиною, ОАЕ, Саудівською Аравією, Ізраїлем. Проте до цього переліку топ-10 ввійшли і такі країни з негативним впливом, як Китай і Росія, зазначає U.S. News.

Серед усіх країн у рейтингу Україна має такі ключові позитивні висновки:

14-е місце в категорії "Сила", що вимірює політичну, економічну та військову значущість країн у сучасній системі міжнародних відносин. За цим критерієм Україна випередила такі країни, як Австралія, Туреччина та Італія;

за критеріями військової потужності та політичного впливу країна піднялася на 6-ту та 10-ту сходинки відповідно і постала за мілітаристською силою перед Іраном, Британією, Німеччиною і Туреччиною;

порівняно з 2022 роком вищими стали оцінки за критеріями культурної престижності (38-е місце), суспільної динамічності (38-е місце) і турботи про права тварин (37-е місце).

Проте Україна має у деяких категоріях незначні і навіть нульові показники. Так, у категоріях "Відкритість до ведення бізнесу", "Культурна спадщина" та "Потенційне лідерство" країна залишилась в останній десятці, а за такими критеріями, як "Щастя", "Якість життя", "Безпека", "Політична стабільність", "Економічна стабільність", "Місце, де я б хотів жити" взагалі дістала нуль. Однак експерти безумовно пов’язують такі показники з російською агресією проти України, яка звичайно суттєво позначилася на всіх сферах життєдіяльності українців.

"Після екстремального сплеску уваги до України, а відтак і злету в більшості міжнародних рейтингів національних брендів у перший рік повномасштабного вторгнення, у дослідженнях і рейтингах цього року ми спостерігаємо реальний відголос повномасштабної війни. Очевидно, що регулярні обстріли та руйнування інфраструктури і промислових підприємств, гуманітарна та економічна кризи, що розгортаються на очах у всього світу, не могли не призвести до падіння привабливості України як країни для ведення бізнесу, туризму чи життя", — зазначає Тамара Новосельська, керівниця аналітичного відділу громадської організації BRAND UKRAINE на шпальтах видання "Свідомі".

Для формування рейтингу U.S. News Best Countries, який оприлюднено 6 вересня цьогоріч, опитано 17 000 людей з усього світу, яких попросили оцінити привабливість різних країн за 72 критеріями. Метою дослідників було продемонструвати, як у світі сприймають різні країни у сферах від туризму до торгівлі.

Нагадаємо, у цьогорічному серпні Фокус опублікував рейтинг "Атланти незламності", де назвав 25 найефективніших волонтерських організацій України. А ще президент України Володимир Зеленський увійшов у топ уподобань громадян США, за якими вони стежать. Обійшла главу держави лише одна людина — британський принц Вільям.