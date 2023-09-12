"Выполняем приказ": украинских студентов могут начать отчислять во время войны

По информации от представителей высших учебных заведений, речь идет о тех студентах, которые в течении первых 10 дней так и не появились на парах во время очного обучения.

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В Украине могут начать отчислять студентов всего спустя 10 дней после начала нового учебного года. Об этом сообщает издание "Вести".

С 1 сентября, впервые за три с половиной года, студенты вернулись к очной форме обучения и теперь должны находиться лично в аудитории на парах. На такой шаг учебные заведения пошли после рекомендаций Министерства образования и науки Украины (МОН).

Общие правила высшего образования гласят, что студент с момента начала семестра должен появиться на парах в течении первых 10 дней. В ином случае его могут отчислить, ведь к учебному процессу никто не приступил.

Декан факультета компьютерных наук и технологий Национального авиационного университета (НАУ) Сергей Гнатюк отметил, что многие студенты на момент поступления находились за пределами Украины, поэтому если они не явятся на парах, их будут отчислять.

"Часть студентов – за рубежом, в первые 10 дней мы должны провести мониторинг, кто приступил к занятиям. Будут ли они работать в дистанционном режиме или будем их отчислять", – говорится в сообщении.

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А вот заместитель декана факультета компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (КНУ) Елена Кашпур отметила, что в их учебном заведении ситуация более однозначная.

У них есть приказ ректора об отчислении студентов спустя 10 дней, если они все же не приступят к обучению.

"Мы всегда выполняем приказ ректора", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в случае отчисления, студент призывного возраста, а это мужчины от 18 до 60 лет, может попасть под мобилизацию.

Ранее Фокус сообщал, что студенты и курсанты смогут выезжать из Украины, но при трех условиях. В стране продолжаются мобилизация и военное положение, но разрешение пересекать границу предоставили еще одной категории граждан, о чем сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.