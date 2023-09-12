"Виконуємо наказ": українських студентів можуть почати відраховувати під час війни

За інформацією від представників вищих навчальних закладів, йдеться про тих студентів, які протягом перших 10 днів так і не з'явилися на парах під час очного навчання.

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В Україні можуть почати відраховувати студентів лише через 10 днів після початку нового навчального року. Про це повідомляє видання "Вести".

З 1 вересня, вперше за три з половиною роки, студенти повернулися до очної форми навчання і тепер мають перебувати особисто в аудиторії на парах. На такий крок навчальні заклади пішли після рекомендацій Міністерства освіти і науки України (МОН).

Загальні правила вищої освіти свідчать, що студент з моменту початку семестру має з'явитися на парах протягом перших 10 днів. В іншому разі його можуть відрахувати, адже до навчального процесу ніхто не приступив.

Декан факультету комп'ютерних наук і технологій Національного авіаційного університету (НАУ) Сергій Гнатюк зазначив, що чимало студентів на момент вступу перебували за межами України, тому якщо вони не з'являться на парах, їх відраховуватимуть.

"Частина студентів — за кордоном, у перші 10 днів ми маємо провести моніторинг, хто приступив до занять. Чи будуть вони працювати в дистанційному режимі, чи будемо їх відраховувати", — ідеться в повідомленні.

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А ось заступник декана факультету комп'ютерних наук і кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (КНУ) Олена Кашпур зазначила, що в їхньому навчальному закладі ситуація більш однозначна.

У них є наказ ректора про відрахування студентів за 10 днів, якщо вони все ж таки не приступлять до навчання.

"Ми завжди виконуємо наказ ректора", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в разі відрахування, студент призовного віку, а це чоловіки від 18 до 60 років, може потрапити під мобілізацію.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти і курсанти зможуть виїжджати з України, але за трьох умов. У країні тривають мобілізація і воєнний стан, але дозвіл перетинати кордон надали ще одній категорії громадян, про що повідомив постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.