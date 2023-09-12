"Укрзалізниця" не смогла национализировать "золотой вагон" Медведчука, — СМИ (фото, видео)

"Укрзалізниця" в марте 2022 года объявляла о намерениях привлечь указанную собственность бывшего политика для перевозки детей, а также послеоперационных больных.

Related video

АО "Українська залізниця" не смогла национализировать "золотой вагон"- ресторан бывшего лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, поскольку это в компетенции судебных и правоохранительных органов. Об этом говорится в ответе на запрос журналистов "Схем" (Радио Свобода).

В сообщении говорится о том, что организация действительно заявляла о готовности привлечь указанный вагон для перевозки детей, а также послеоперационных больных, но решение не может быть принято исключительно АО. Вопрос национализации, управления, распоряжения и передачи арестованного имущества, которым является вагон, должны рассматриваться другими инстанциями.

Фото: Схемы

"Золотой вагон" Медведчука и в дальнейшем находится в Пуще-Водице. По информации издания, в курортной местности в собственности у него земельный участок.

"Золотой вагон" Виктора Медведчука

Люксовый вагон председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука нашли в 13 марта 2023 года. Он покрыт зеленой маскировочной сеткой.

Журналисты узнали, что помещение сделали сотни украинских мастеров, дизайнеры просто "одолжили" эскизы у люксовой марки Pullman. Внутри вагона много позолоты, красного бархата и белых скатертей. Нашли там и позолоченный герб Российской Федерации.

В вагоне мебель украшена бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. В уборной также много золотых элементов — как на самом унитазе, так и на кнопках слива воды и даже на шланге для биде.

В тот же день в АО "Укрзалізниця" сообщили, что готовы национализировать вагон. Его намеревались задействовать для перевозки детей и послеоперационных больных.

Напомним, 11 сентября расследование Bihus.Info показало, что часть арестованных активов Медведчука разворовали. Его арестованные компании уже сменили несколько владельцев, а документы оформляли у одного и того же нотариуса. Постановление судебной инстанции об аресте имущества, по информации журналистов, не сделали ни прокуроры, ни следователи ГБР.