"Укрзалізниця" не змогла націоналізувати "золотий вагон" Медведчука, – ЗМІ (фото, відео)

"Укрзалізниця" у березні 2022 року оголошувала про наміри залучити вказану власність колишнього політика для перевезення дітей, а також післяопераційних хворих.

Related video

АТ "Українська залізниця" не змогла націоналізувати "золотий вагон"-ресторан колишнього лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, оскільки це в компетенцій судових та правоохоронних органів. Про це йдеться у відповіді на запит журналістів "Схем" (Радіо Свобода).

У повідомленні йдеться про те, що організація дійсно заявляла про готовність залучити вказаний вагон для перевезення дітей, а також післяопераційних хворих, але рішення не може бути ухвалено виключно "Укрзалізницею". Питання націоналізації, управління, розпорядження та передачі арештованого майна, яким є вагон, повинні розглядатися іншими інстанціями.

Фото: Схеми

"Золотий вагон" Медведчука й надалі перебуває у Пущі-Водиці. За інформацією видання, у курортній місцевості у власності у нього земельна ділянка.

"Золотий вагон" Віктора Медведчука

Люксовий вагон голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука знайшли у 13 березня 2023 року. Він покритий зеленою маскувальною сіткою.

Журналістів дізналися, що приміщення зробили сотні українських майстрів, дизайнери просто "позичили" ескізи у люксової марки Pullman. Всередині вагона багато позолоти, червоного оксамиту та білих скатертин. Знайшли там і позолочений герб Російської Федерації.

У вагоні меблі прикрашені оксамитом та іншими вартісними тканинами, а світильники включаються від натискання на сенсорні кнопки. У вбиральні також багато золотих елементів – як на самому унітазі, так і на кнопках зливу води та навіть на шлангу для біде.

Того ж дня в АТ "Укрзалізниця" повідомили, що готові націоналізувати вагон. Його мали намір задіти для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

Нагадаємо, 11 вересня розслідування Bihus.Info показало, що частину арештованих активів Медведчука розікрали. Його заарештовані компанії вже змінили кілька власників, а документи оформлювали в одного і того ж нотаріуса. Ухвалу судової інстанції щодо арешту майна, за інформацією журналістів, не зробили ні прокурори, ні слідчі ДБР.