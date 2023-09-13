Заказывала доставку и не платила: женщина обманула харьковское предприятие на 380 тысяч

В полиции рассказали, что оператор оформляла заказ, ставила отметку об оплате и доставляла готовую еду близким и знакомым.

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2 августа в полицию обратился представитель одной из служб доставки Харькова. Он рассказал, что оператор оформляла заказ еды, ставила отметку об оплате, хотя деньги на счет службы не поступали. Об этом сообщает полиции Харьковской области.

Впоследствии курьер доставлял заказы по указанным мошенницей адресам.

Правоохранители установили, что таким образом 26-летняя женщина безвозмездно доставляла готовую еду близким и знакомым, иногда указывала свои данные и адрес для доставки.

Женщине сообщено о подозрении в совершенном преступлении.

Напомним, что 14 августа в Киеве правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая обманула жену пленного почти на 150 тысяч гривен.

Ранее Фокус писал, почему важно жаловаться на мошенников и как это сделать. Как предотвратить и противодействовать онлайн-мошенничеству — не медлите с обращением в полицию и пишите заявление. Кибермошенничество расцвело с активным использованием интернета.