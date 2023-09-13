Замовляла доставку і не платила: жінка ошукала харківське підприємство на 380 тисяч

У поліції розповіли, що оператор оформляла замовлення, ставила відмітку про оплату й доставляла готову їжу близьким та знайомим.

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2 серпня до поліції звернувся представник однієї зі служб доставки Харкова. Він розповів, що оператор оформляла замовлення їжі, ставила відмітку про оплату, хоча гроші на рахунок служби не надходили. Про це повідомляє поліції Харківської області.

Згодом курʼєр доставляв замовлення до вказаних шахрайкою адрес.

Правоохоронці встановили, що таким чином 26-річна жінка безоплатно доставляла готову їжу близьким та знайомим, іноді вказувала свої дані й адресу для доставки.

Жінці повідомлено про підозру у скоєному злочині.

Нагадаємо, що 14 серпня у Києві правоохоронці викрили зловмисницю, яка ошукала дружину полоненого на майже 150 тисяч гривень.

Раніше Фокус писав, чому важливо скаржитися на шахраїв і як це зробити. Як запобігти й протидіяти онлайн-шахрайству – не зволікайте зі зверненням до поліції та пишіть заяву. Кібершахрайство розквітло з активним використанням інтернету.