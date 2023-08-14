Витратила на себе: жінка ошукала дружину полоненого на майже 150 тисяч гривень (фото)

За інформацією правоохоронців, зловмисниця представилася співробітницею Міністерства оборони України, яка нібито займається обміном військовополонених.

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У Києві правоохоронці викрили зловмисницю, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами родичів військовополоненого, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За інформацією слідчих, уродженка Чернігівської області представилася співробітницею Міністерства оборони України. Вона запропонувала потерпілій за винагороду допомогти встановити місцезнаходження військовополоненого чоловіка, бо нібито займається обміном військовополонених. Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні його до списків військовополонених для обміну в найкоротший термін.

"Потерпіла упродовж травня-червня 2023 року шість разів передала підозрюваній гроші на загальну суму близько 150 тис грн. Після цього та перестала виходити на зв'язок і витратила гроші на власні потреби", — ідеться в повідомленні праоохоронців.

У ході слідства з’ясувалося, що зловмисницю вже раніше притягували до відповідальності за крадіжку. Наразі її засуджено за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але вирок суду не набрав законної сили.

Листування з шахрайкою Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, 28 липня Фокус писав, чому важливо скаржитися на шахраїв і як це зробити. Як запобігти й протидіяти онлайн-шахрайству — не зволікайте зі зверненням до поліції та пишіть заяву. Кібершахрайство розквітло з активним використанням інтернету.

Зокрема, 23 червня повідомлялося, що фальшивому екстрасенсу загрожує 280 років за ґратами. Патріс Раннер організував шахрайство з листами від екстрасенса, внаслідок якого жертви розлучилися з понад 175 мільйонами доларів. Протягом 20 років чоловік обманом виманював гроші.