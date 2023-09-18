"Должны стремиться к совершенствованию": появится ли в Украине суд присяжных в классическом варианте

Присяжные входят в состав украинского суда. В Верховном суде считают, что народу нужно участвовать в процессе осуществления правосудия.

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Глава Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что Украина должна стремиться к совершенствованию суда присяжных в классическом его варианте. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Я думаю, что мы должны стремиться к совершенствованию суда присяжных в Украине", — сказал Станислав Кравченко.

Он отметил, что сейчас существует много оговорок относительно возможности повлиять на присяжных, добросовестного выполнения ими своих обязанностей, обеспечения необходимыми условиями и финансированием.

В Украине присяжные входят в состав суда. По словам Кравченко, также нельзя сказать, что являются неэффективными производства, которые рассматриваются с их участием. Зато он считает, что это важно, когда народ участвует в процессе осуществления правосудия, особенно когда рассматривается вопрос восстановления доверия к суду.

Станислав Кравченко отметил, что восстановить доверие к судьям также могут помочь медиа, если будут использовать меньше негативных поводов. Ведь статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует свободу слова, однако могут быть применены определенные ограничения, если дело доходит до подрыва авторитета правосудия.

Кроме этого он убежден, что существует пробел в коммуникации. По его словам, против судей используют недовольную сторону, тогда как в любом деле всегда есть те, кто воспринимает судебное решение положительно.

"Я каждый раз судьям говорю — если человек пришел, увидел качественную организацию работы суда, получил понятное решение, поверьте, он будет вполне доверять этой институции", — пояснил судья.

Напомним, в середине мая в СМИ появилась информация, что НАБУ задержало на взятке главу Верховного суда Всеволода Князева. В частности, речь шла о взятке в размере 2,7 миллиона долларов. По версии следствия, Князев получил деньги за решение Верховного суда в пользу олигарха Константина Жеваго, ему НАБУ объявило о подозрении в подкупе членов ВС. Тогда олигарх ожидал положительного решения о покупке 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

4 сентября стало известно, что Высший антикоррупционный суд во второй раз уменьшил размер залога для Всеволода Князева — с 75 до 55 миллионов гривен.