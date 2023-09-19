В Раде хотят мотивировать 50 тысяч заключенных начать вырабатывать электричество (документ)

По словам народного депутата Сергей Гривко, осужденные смогут выполнять нормы, определенные Министерством Юстиции. У них появится возможность за год уменьшить на 30 дней срок заключения.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект, который позволит заключенным уменьшать срок пребывания в тюрьме за выработку электроэнергии на велосипедных установках. Об этом он написал 19 сентября на своей странице в Facebook.

Так, согласно законопроекту под номером 10057, нужно мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки.

"Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством Юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть, за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200 млн в грн)", — отметил народный избранник.

По словам Гривко, такой инициативой он показывает альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в спортивные залы и другие структуры.

"Было бы круто увидеть тренажерный зал, генерирующий электроэнергию", — заявил Гришко.

Он заявил, что для создания чего-то нового нужно действовать решительно.

Отметим, что текст законопроекта на сайте Верховной Рады пока недоступен.

Законопроект 10057 Фото: Верховная Рада

Напомним, что в Раде появился проект закона об электронном реестре военнообязанных. Народные депутаты планируют значительно расширить перечень данных, которые будут собираться в реестр для учета, о чем подробно изложено в опубликованном документе.