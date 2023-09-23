66% украинцев считают, что деятельность УПЦ МП необходимо запретить: в ВР не хватает голосов

Глава парламента Руслан Стефанчук объяснил, почему не выносит на рассмотрение законопроекты, предусматривающие запрет деятельности Украинской православной цервки.

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Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук высказал сомнения в том, что в парламенте соберется необходимое количество голосов для запрета деятельности Украинской православной церкви Московского Патриархата, если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование. Об этом государственный деятель сказал в интервью Радио Свобода.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему он не выносит на рассмотрение законопроекты, предусматривающие запрет деятельности МП, Стефанчук отметил, что он как председатель Верховной Рады не влияет на повестку дня.

"Повестка дня формируется исключительно согласительным советом. Но еще раз говорю, что парламент – это механизм, принимающий решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", – сказал Руслан Стефанчук.

Он также добавил, что хочет верить, что увидит 226 необходимых голосов, но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", а в том числе в рамках других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические".

Как сообщало движение "Честно", в День независимости Украины 24 августа 2023 года в Верховной Раде собрали более 125 подписей народных депутатов под обращением к спикеру Руслану Стефанчуку. Тогда парламентарии требовали безотлагательно вынести на рассмотрение законопроекты, которые помогут запретить деятельность Московского патриархата.

Две трети украинцев, или 66%, считают, что деятельность Украинской православной церкви, состоящей в единстве с Московским патриархатом, необходимо запретить. Таковы результаты опроса, который с 26 мая по 5 июня провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

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