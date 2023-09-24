За нарисованный флаг Украины: киевская предпринимательница оскорбила семью военного (видео)

По данным журналистов, местные жители "отомстили" владелице салона красоты и обрисовали помещение краской.

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Под Киевом в населенном пункте Макаров произошел масштабный скандал. Женщина, которая переехала из оккупированной части Запорожской области, заявила, что владелица салона красоты оскорбила ее и ее супруга. Об этом сообщается в сюжете "ТСН".

Вынужденная переселенка утверждает, что владелица местного салона красоты оскорбляла ее и ее мужа-военного за то, что их дети нарисовали мелом на асфальте возле салона флаг Украины.

Местные жители преимущественно приняли сторону переселенки, владелица же салона утверждает — лишь следила за чистотой двора.

Чтобы отомстить "непатриотичной предпринимательнице", односельчане обрисовали ее салон красками и написали лозунги.

Напоминаем, в конце августа языковой скандал произошел в Днепре. В частности, в сети опубликовали видео, на котором владелица магазина заявила, что работает исключительно с русскоязычными. Между тем в июне похожая ситуация произошла в Харькове: таксист отказался говорить на украинском и заявил, что "Украины не существует".

Журналистка "Радио Свобода" Мария Уманская сделала замечание охраннику одного из магазинов сети Metro в Харькове. Женщина требовала, чтобы с ней общались на украинском языке. Но собеседник отказался переходить на государственный и начал ее обзывать.