За намальований прапор України: київська підприємниця образила сім'ю військового (відео)

За даними журналістів, місцеві жителі "помстилися" власниці салону краси і обмалювали приміщення фарбою.

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Під Києвом у населеному пункті Макарів стався масштабний скандал. Жінка, яка переїхала з окупованої частини Запорізької області, заявила, що власниця салону краси образила її та її чоловіка. Про це повідомляється в сюжеті "ТСН".

Вимушена переселенка стверджує, що власниця місцевого салону краси ображала її та її чоловіка-військового за те, що їхні діти намалювали крейдою на асфальті біля салону прапор України.

Місцеві жителі переважно стали на бік переселенки, власниця ж салону стверджує — лише стежила за чистотою двору.

Щоб помститися "непатріотичній підприємниці", односельці змалювали її салон фарбами і написали гасла.

Нагадуємо, наприкінці серпня мовний скандал стався в Дніпрі. Зокрема, в мережі опублікували відео, на якому власниця магазину заявила, що працює виключно з російськомовними. Тим часом у червні схожа ситуація сталася в Харкові: таксист відмовився говорити українською і заявив, що "України не існує".

Журналістка "Радіо Свобода" Марія Уманська зробила зауваження охоронцю одного з магазинів мережі Metro у Харкові. Жінка вимагала, щоб із нею спілкувалися українською мовою. Але співрозмовник відмовився переходити на державну і почав її обзивати.