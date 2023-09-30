Упало сразу несколько пролетов: в Киеве обвалился Дегтяревский мост (фото, видео)

Киевавтодор еще летом сообщал, что в рамках реконструкции сооружение должны полностью заменить. Стоимость проекта составила 934 млн гривен.

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В Киеве 30 сентября на Шулявке обвалился Дегтяревский мост. Так, обрушилось несколько пролетов во время ремонтных работ. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Дегтяревский путепровод в настоящее время находится на ремонте. Сегодня во время строительных работ предварительно произошло обрушение конструкций", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших нет.

"На месте работает Шевченковское РУ полиции", — отметили в КГВА.

Также в сети местные жители опубликовали фото и видео с места события.

В Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяревского моста

Момент падения моста также показали на видео.

В Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяревского моста

Отметим, что Киевавтодор еще летом сообщал, что в рамках реконструкции сооружение должны полностью заменить. Планировалось, что опоры, прогоны и фундаменты путепровода полностью разберут. Ширина будет увеличена с 28 до 40 м, на нем появятся велодорожки. Также вырастет и длинна моста — с 33 до 36 метов.

На портале "Прозорро" сказано, что стоимость реконструкции развязки и строительства нового моста 934 млн грн.

Работы должны были продлиться до 30 ноября.

Реконструкция Дегтяревского моста Фото: Скриншот

Напомним, что 30 сентября в селе под Ивано-Франковском прорвало нефтепровод. В ГСЧС сообщили, что произошел прорыв нефтепровода. В результате пострадали три человека. Предполагается, что среди них ребенок.