Упало відразу кілька прольотів: у Києві обвалився Дегтярівський міст (фото, відео)

Київавтодор ще влітку повідомляв, що в межах реконструкції споруду мають повністю замінити. Вартість проєкту склала 934 млн гривень.

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У Києві 30 вересня на Шулявці обвалився Дегтярівський міст. Обвалилося кілька прольотів під час ремонтних робіт. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Дегтярівський шляхопровід наразі перебуває на ремонті. Сьогодні під час будівельних робіт попередньо сталося обвалення конструкцій", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі інформації про постраждалих немає.

"На місці працює Шевченківське РУ поліції", — зазначили в КМВА.

Також у мережі місцеві жителі опублікували фото й відео з місця події.

У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту

Момент падіння мосту також показали на відео.

У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту

Зазначимо, що Київавтодор ще влітку повідомляв, що в межах реконструкції споруду мають повністю замінити. Планувалося, що опори, прогони та фундаменти шляхопроводу повністю розберуть. Ширина буде збільшена з 28 до 40 м, на ньому з'являться велодоріжки. Також зросте й довжина мосту — з 33 до 36 метрів.

На порталі "Прозорро" зазначено, що вартість реконструкції розв'язки та будівництва нового моста — 934 млн грн.

Роботи мали тривати до 30 листопада.

Реконструкція Дегтярівського мосту Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 30 вересня в селі під Івано-Франківськом прорвало нафтопровід. У ДСНС повідомили, що стався прорив нафтопроводу. Внаслідок цього постраждали троє людей. Припускають, що серед них дитина.