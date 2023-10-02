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Украина

В Одесской области в водоеме для полива виноградников обнаружили тела двоих подростков: подробности (видео)

новости одесса, подростки, утопление, несчастный случай, купание, виноградник

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство", тела детей будут направлены на СМЭ для установления окончательной причины смерти.

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В Одесской области в селе Березань в искусственном водоеме для полива виноградников обнаружили тела двух подростков, которые исчезли накануне. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что 13-летние ребята-подростки исчезли 1 октября в села Выгода. Днем они пошли вместе на прогулку и не вернулись домой. Родители детей обратились в полицию утром, 2 октября.

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Сначала взрослые пытались самостоятельно разыскать детей, а когда одежду одного из ребят обнаружил охранник искусственного водоема для полива виноградников в селе Березань, вызвали правоохранителей.

"Поисковую операцию полицейские со спасателями сразу развернули именно там, и через несколько часов, к большому сожалению, обоих детей нашли без признаков жизни. Их водолазы достали со дна бассейна. Предварительно, причина смерти ребят — утопление", — сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ, тела детей будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, что в РФ подростка насильно увезли в психбольницу, за требование наказать сына Кадырова, который избил подозреваемого в СИЗО.

Ранее сообщалось, что украинский мальчик сбежал из немецкого интерната к маме. Его искали более недели.