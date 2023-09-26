"Искали 11 дней": украинский мальчик сбежал из немецкого интерната к маме (фото)

Следователи полиции не видят криминальной составляющей в исчезновении украинского подростка и считают, что тот просто скучал по маме.

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На западе Германии одиннадцать дней искали 12-летнего Максима Клименко из семьи украинских беженцев. По версии полиции, он сбежал из детского дома, где учился, потому что тосковал по матери, сообщает Bild.

Маленький украинец пропал без вести с 15 сентября. Полиция объявила его в розыск.

"После тщательного расследования мальчик был найден живым и невредимым у своей матери"", — сообщил 26 сентября представитель полиции.

Следователи полиции не видят криминальной подоплеки в исчезновении Максима и считают, что тот просто скучал по маме. С Максимом все в порядке.

Неизвестно, почему мама мальчика не сообщила о том, что ребенок находится с ней по месту его учебы. 12-летний мальчик живет и учится в детском доме в деревне Найтерсен в Вестервальде, его мать живет в Бад-Эмсе в округе Лан-Эмс в 50 км.

Город Бад-Эмс, где нашли мальчика Фото: karta-online

Сколько украинских беженцев за границей

По состоянию на май 2023 года в Германии находилось около 1,1 млн украинцев, тогда как в Польше — 990 тыс. Другими странами с большим количеством украинских беженцев по состоянию на март 2023 года являются Чехия (340 тыс.), Испания (178 тыс.), Италия (158 тыс.) и Болгария (157 тыс.). При этом, 25–51% украинских беженцев составляют дети, 26% — женщины среднего возраста.

По разным сценариям, за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Отсутствие эффективной политики по возвращению мигрантов может вызвать дефицит рабочей силы в 3,1-4,5 млн человек к 2032 году

Напомним, 20 сентября сообщалось, что украинским беженцам положены выплаты в 1 тысячу евро. Некоторые украинские беженцы в Литве могут получить помощь для покрытия трат на аренду жилья.

Ранее, 19 сентября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер предупредил, что Польша, вероятно, в 2024 году сократит объем помощи, предоставляемой беженцам из Украины.