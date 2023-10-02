На Одещині у водоймі для поливу виноградників виявили тіла двох підлітків: подробиці (відео)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", тіла дітей будуть направлені на СМЕ для встановлення остаточної причини смерті.

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У Одеській області у селі Березань у штучній водоймі для поливу виноградників виявили тіла двох підлітків, які зникли напередодні. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Повідомляється, що 13-річні хлопці-підлітки зникли 1 жовтня в села Вигода. Вдень вони пішли разом на прогулянку і не повернулися додому. Батьки дітей звернулися до поліції вранці, 2 жовтня.

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Спочатку дорослі намагалися самостійно розшукати дітей, а коли одяг одного із хлопців виявив охоронець штучної водойми для поливу виноградників у селі Березань, викликали правоохоронців.

"Пошукову операцію поліцейські з рятувальниками відразу розгорнули саме там, і за кілька годин, на превеликий жаль, обох дітей знайшли без ознак життя. Їх водолази дістали із дна басейна. Попередньо, причина смерті хлопців – утоплення", — повідомили в поліції.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, тіла дітей будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, що у РФ підлітка насильно відвезли до психлікарні, за вимогу покарати сина Кадирова, який побив підозрюваного у СІЗО.

Раніше повідомлялося, що український хлопчик утік із німецького інтернату до мами. Його шукали понад тиждень.