Отримав перелом та опіки очей: на Дніпропетровщині підлітки познущалися з однолітка

Група підлітків 13-16 років знущалась з хлопця 13 років. Його били, цькували і заливаливали обличчя перцевим газом із балончика.

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У Кривому Розі група підлітків познущалася з хлопця. Внаслідок булінгу він потрапив до лікарні. Про це в соцмережі повідомила працівниця Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Людмила Яблокова.

Інцидент стався кілька днів тому. До медиків надійшов виклик до підлітка з травмою очей. Бригада швидкої оперативно виїхала на місце події.

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"Вже на місці події з'ясувалося, що група підлітків 13-16 років знущалась з хлопця 13 років. Його били, цькували та ще й запшикали в очі перцевий газ із балончика. Наслідком таких "розваг" у дитини діагностовано закритий перелом кісток носа, хімічний опік очей, численні садна обличчя та шиї", — повідомила Людмила Яблокова.

Зазначається, що після наданої допомоги постраждалого підлітка госпіталізували до травматологічного відділення дитячої лікарні.

Нагадаємо, що в Чехії діти влаштували дівчинці з України цькування і плюнули їй в обличчя. До дівчини причепились із питанням чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка — полились образи на її адресу.

У Київській області правоохоронці затримали групу підлітків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки. Троє дівчат віком від 14-17 років спочатку били та принижували потерпілу, а потім тримали її поки їхній 16-річний знайомий її ґвалтував.