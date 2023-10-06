Награда от Стефанчука: маг и жрец Велиар получил орден "Гордость и слава Украины" (фото)

По словам Велиара, он получил награду за помощь ВСУ, а все кто унижает магов и ведьм Украины — уничижает их роль в борьбе с российской агрессией. Он утверждает, что именно благодаря украинским ворожкам у Рамзана Кадырова начались проблемы со здоровьем.

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Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук наградил таролога, демонолога и жреца Велиара (настоящее имя — Богдан Орищенко) знаком отличия "Гордость и слава Украины". Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Соответствующие фото Орищенко опубликовал на своей Facebook-странице.

До этого Велиар якобы проводил "отпевания" Русской православной церкви возле стен Киево-Печерской лавры. Это вызвало возмущение среди верующих, которые считают, что такие действия являются оскорбительными.

Реакция сети

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала пост на эту тему, под которым пользователи не скрывали своего возмущения решением Стефанчука. Они считают, что награда была вручена за недостойные заслуги.

"Кроме всего зашкварного зашквара всей ситуации это еще страшно тем, что легитимизирует на властном уровне всю эту чепуху (маги, мольфары, тарологи, нумерологи) вместо того, чтобы развивать у людей критическое мышление", — написала одна из пользовательниц сети.

Другая пользовательница в комментариях заметила: "Это какое-то сплошное зазеркалье! Не Герои ВСУ Гордость и Слава Украины, а вот это недоразумение!

Реакция Орищенко и его сторонников

Сам Орищенко никак не реагировал на хейт в сети, однако он сделал публикацию, посвященную всем, кто "унижает магов и ведьм Украины".

"Хочу выдвинуть пренебрежение и позор в адрес всех тех, кто унижает магов и ведьм Украины, занижая нашу роль в борьбе с российским нашествием, презирая наш подвиг с первых дней войны, когда мы не сидели на диванах, а пошли и защищали страну информационно, публично, помогая людям, воинам ВСУ, волонтерством, а главное — ритуалами на смерть россиян, "кадыровцев" (посмотрите сейчас на Кадырова), на победу Украины. Позор, стыд и ярость!" — написал Орищенко.

Также он сделал репост публикации своей сторонницы Екатерины Славской, которая заявила, что Орищенко спонсировал ее благотворительный фонд.

"Именно он спонсировал проект сделав весомый личный вклад в размере 60 000 гривен, благодаря которому участники благотворительного проекта получили подарки за участие, а именно за то, что принимая участие в проекте делали весомые личные взносы для нуждающихся. В то время я работала абсолютно бесплатно: брала у участников интервью, монтировала видео, оформляла дипломы … Все это делала ради того, чтобы собрать сильных и несокрушимых людей для мотивации и поддержки украинского духа. Не спала несколько ночей ради того, чтобы помочь нуждающимся … Полный отчет по проекту будет уже 10.10.23. Там все прозрачно и открыто!" — написала Славская.

Позже Орищенко в комментариях на своей Instagram странице ответил, что его наградили за поддержку ВСУ.

Отметим, что это не первый случай награждения людей, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов наградил бывшую эскортницу и модель Оксану Волощук, которую знают под псевдонимом "Ксюша Манекен". Ей вручили награду "За содействие военной разведке Украины второй ступени". Это решение также вызвало критику со стороны общественности.

К слову, в Главном управлении разведки Минобороны Украины объяснили, почему Волощук дали награду. В ведомстве подчеркнули, что для достижения своих целей разведка привлекает публичных людей из различных сфер.