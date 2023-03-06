В ГУР объяснили, почему Ксюша Манекен получила награду от ведомства

Накануне в обществе разгорелся очередной скандал по поводу наград блогеров.

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В Главном управлении разведки объяснили, почему блогер Ксюша Манекен (настоящая фамилия и имя — Оксана Волощук) получила награду от ведомства. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам источника издания, украинская разведка привлекает к выполнению задач людей разных профессий.

"Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою деятельность", — отмечают в ГУР МО.

Также источник добавил, что разведка – это специфическая структура с очень специфическими задачами, особенно во время полномасштабной войны в стране.

"По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность… К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине. В то же время неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы", — добавили представители украинской разведки.

[ + – ] Ксюша Манекен

Тем временем Ксюша Манекен опубликовала новое фото в соцсети, на котором позирует в черной накидке.

"Все вижу. Понимаю. Признаю", — подписала снимок блогер.

В чем скандал

В начале марта 2023 в Офисе президента состоялась встреча с самыми популярными блогерами Украины. Среди них были Саша Бо, Александр Залиско, Никита Добрынин, Татьяна Парфильева, Ксюша Манекен и другие. В ходе встречи обсуждались способы мотивирования людей во время войны.

После этого бывшая эскортница Ксюша Манекен в соцсетях поделилась новостью о том, что получила награду от ГУР МО. В Сети разгорелся скандал, ведь украинцы подумали, что награждали всех блогеров. Михаилу Подоляку пришлось оправдываться и прояснить ситуацию.

Более того, впоследствии в Сети появились архивные сторис блогера с ее утверждениями о "не важно, чей Крым".

Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, бывшая эскортница Ксюша Манекен получила награду от ГУР МО.

Также Фокус писал об объяснении Михаила Подоляка по поводу встречи с украинскими блогерами в стенах ОП.