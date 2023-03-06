У ГУР пояснили, чому Ксюша Манекен отримала нагороду від відомства

Напередодні в суспільстві розгорівся черговий скандал щодо нагород блогерів.

Related video

У Головному управлінні розвідки пояснили, чому блогерка Ксюша Манекен (справжнє прізвище та ім'я — Оксана Волощук) отримала нагороду від відомства. Про це повідомляє "Українська правда".

За словами джерела видання, українська розвідка залучає до виконання завдань людей різних професій.

"Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних і непублічних людей, які не афішують свою діяльність", — зазначають у ГУР МО.

Також джерело додало, що розвідка — це специфічна структура з дуже специфічними завданнями, а особливо під час повномасштабної війни в країні.

"Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широку громадськість… На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати всі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги", — додали представники української розвідки.

[ + – ] Ксюша Манекен

Тим часом Ксюша Манекен опублікувала нове фото у соцмережі, на якому позує в чорній накидці.

"Усе бачу. Розумію. Визнаю", — підписала знімок блогерка.

У чому суть скандалу

На початку березня 2023 в Офісі президента відбулася зустріч з найпопулярнішими блогерами України. Серед них були Саша Бо, Олександр Заліско, Нікіта Добринін, Тетяна Парфільєва, Ксюша Манекен та інші. Під час зустрічі обговорювалися способи мотивування людей під час війни.

Після цього колишня ескортниця Ксюша Манекен у соцмережах поділилася новиною про те, що отримала нагороду від ГУР МО. У мережі розгорівся скандал, адже українці подумали, що нагороджували всіх блогерів. Михайлу Подоляку довелося виправдовуватися та прояснити ситуацію.

Більше того, згодом у мережі з'явилися архівні сторіс блогерки з її твердженнями про "неважливо, чий Крим".

Фото: Колаж: Фокус

Нагадаємо, колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР МО.

Також Фокус писав про пояснення Михайла Подоляка щодо зустрічі з українськими блогерами в стінах ОП.