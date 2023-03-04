"Просто так не дають": ексескортниця Ксюша Манекен похвалилася медаллю від Буданова (фото)

Ксюша Манекен неодноразово підтримувала російську мову й окупацію Криму Росією. Наразі вона стверджує, що змінила свої погляди.

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Блогерка Оксана Волощук із псевдонімом Ксюша Манекен похвалилася медаллю, нібито отриманою від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона показала нагороду в сторіз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Згідно з посвідченням на фото, Оксана Волощук нагороджена медаллю "За сприяння військовій розвідці України" ІІ ступеня, яка є заохочувальною відзнакою від ГУР МО. Документ підписано головою відомства Кирилом Будановим.

[ + – ] Скріншот сторіз Ксюші Манекен із медаллю від ГУР МО Фото: Скриншот

Сама Ксюша Манекен зазначила, що отримала нагороду від ГУР у жовтні 2022 року, що збігається з датою посвідчення. Вона пообіцяла розкрити свої заслуги перед розвідкою лише після закінчення війни. Судячи з одного із записів, багато хто почав критикувати блогерку через медаль.

"Що мене засмутило після публікації моєї "відзнаки" — що наші люди настільки не довіряють нашій державі, що вважають, ніби такі речі дають просто так. Ні за що. Це по вашому так працює?" — обурилась Оксана Волощук.

Ксюша Манекен відома тим, що працювала екскортницею в Дубаї (ОАЕ), а згодом відкрила своє шлюбне агентство. У червні 2020 року вона відкрито розповіла про свою діяльність в інтерв'ю українській журналістці Раміні Есхакзай. Тепер Оксана запевняє користувачів Instagram, що показує в соцмережі лише малу частину свого життя, а насправді є зовсім іншою людиною.

Як пише "24 канал", раніше Ксюша Манекен потрапляла в кілька скандалів. Зокрема, вона підтримувала російську мову і заявляла, що не збирається переходити на українську. У 2020 році вона також написала в Instagram: "Неважливо, чий Крим, головне, що в Криму все мирно", і заявила, ніби після окупації півострів "перетворився" на краще.

Фото: 24 канал Фото: 24 канал

"Нехай цей орден залишиться символом того, що якщо ти публічна людина, це далеко не означає те, що показуєш усе, що відбувається у твоєму житті", — зазначила вона. — "Поширювати скріни 2015-2016 років — ідеальна журналістська робота. Тоді я, як і багато хто, не розуміла, що насправді відбувається, і вважала, що головне, щоб усі були живі-здорові. З того часу багато що змінилося" .

Фото: Скриншот

Оксана Волощук також поділилася, що побувала на зустрічі блогерів із радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком. На ній також побували Саша Бо, Євген Таллер, Анастасія Єлісєєва, Тетяна Парфільєва, Нікіта Добринін та інші "інфлюєнсери". Представник ОП обговорив із ними ведення інформаційної війни.

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