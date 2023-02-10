Нагорода Почесного легіону: Зеленський і Путін стали членами одного елітного ордену, — АР

Президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що позбавить президента країни-агресора Ордену Почесного легіону. За його словами, необхідно обрати правильний час для ухвалення такого рішення.

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Президент Франції Емманюель Макрон під час європейської поїздки президента України Володимира Зеленського 9 лютого нагородив його найвищою нагородою країни — Орденом Почесного легіону. Як заявив французький лідер, нагороду вручили як шану Україні, її народу й особисто Зеленському за мужність і доблесть.

По суті, це велика честь для глави української держави, оскільки Орден є однією з найшанованіших нагород у світі. Проте журналісти агентства Associated Press звернули увагу на те, що президент РФ Володимир Путін також має таку ж нагороду, яку вручив йому у 2006 році чинний на той момент президент Франції Жак Ширак. І оскільки Почесний легіон — це не просто нагорода, а орденська організація, Путін і Зеленський тепер обоє є членами цього елітного ордену.

У зв'язку з цим деякі французькі законодавці й активісти закликали Макрона скасувати нагороду Путіна через розв'язану війну в Україні, пишуть автори публікації. Водночас сам Макрон заявив, що таке рішення має серйозне значення, і воно має бути ухвалене в потрібний момент. Він додав, що йому вже доводилося позбавляти Ордену деяких осіб. Зокрема, у 2017 році Макрон позбавив нагороди голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна після широко поширених звинувачень у сексуальних домаганнях.

Коментарі Пєскова

У Кремлі негайно відреагували на слова Макрона. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 10 лютого заявив, що можливе позбавлення Путіна звання кавалера Великого хреста Ордену Почесного легіону не стане проблемою.

"Не думаю, що це може стати проблемою для президента Путіна та що це може стати для нього пріоритетним питанням. Він має інші пріоритетні питання, про які добре відомо громадянам Росії", — сказав Пєсков.

"Почесний легіон" — коротка довідка

Національна нагорода Франції була заснована на початку XIX століття, а точніше в 1802 році. 19 травня було оприлюднено закон Наполеона Бонапарта про заснування Ордену Почесного легіону (Ordre national de la Legion d'honneur), який був задуманий не просто як відмітний знак, а й як організація нагороджених кавалерів. Мета організації — об'єднати у своїх лавах найдостойніших людей не лише військових, а й цивільних осіб.

Через два роки, у 1804, були встановлені відмітні знаки ордену згідно з рангами. На сьогодні Орден має три ступені — кавалер, офіцер, командор, а також дві нагороди: Вищий офіцер і кавалер Великого хреста. Саме кавалером Великого хреста є Путін і з 9 лютого президент Зеленський.

Серед кавалерів Ордену політики, діячі культури та мистецтва не лише Франції, а й інших країн. Зазначимо, що Путін — не єдиний громадянин РФ, який отримав найвищу нагороду Франції. У почесний легіон свого часу включили колишнього президента РФ Бориса Єльцина, балерину Майб Плесецьку й диригента Валерія Георгієва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся з королем Бельгії Філіпом I. У ході бесіди український лідер передав уламок підбитого в Україні російського літака Су-25, на якому українські пілоти написали слова — "Разом ми переможемо".