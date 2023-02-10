Награда Почетного легиона: Зеленский и Путин стали членами одного элитного ордена, — АР

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что лишит президента страны-агрессора Ордена Почетного легиона. По его словам, необходимо выбрать правильное время для принятия такого решения.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе европейской поездки президента Украины Владимира Зеленского 9 февраля наградил его самой высокой наградой страны — Орденом Почетного легиона. Как заявил французский лидер, награда была вручена как почет Украине, ее народу и лично Зеленскому за мужество и доблесть.

По сути это большая честь для главы украинского государства, так как Орден является одной из самых уважаемых наград в мире. Однако журналисты агентства Associated Press обратили внимание на то, что президент РФ Владимир Путин также имеет такую же награду, которая была вручена ему в 2006 году действующим тогда президентом Франции Жаком Шираком. И поскольку Почетный легион — это не просто награда, а орденская организация, Путин и Зеленский теперь оба являются членами этого элитного ордена.

В связи с этим некоторые французские законодатели и активисты призвали Макрона отменить награду Путина из-за развязанной войны в Украине, пишут авторы публикации. В то же время сам Макрон заявил, что такое решение имеет серьезное значение, и оно должно быть принято в нужный момент. При этом он добавил, что ему уже приходилось лишать Ордена некоторых лиц. В частности в 2017 году Макрон лишил награды голливудского продюсера Харви Вайнштейна после широко распространенных обвинений в сексуальных домогательствах.

Комментарии Пескова

В Кремле немедленно отреагировали на слова Макрона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 февраля заявил, что возможное лишение Путина звания кавалера Большого креста Ордена Почетного легиона не станет проблемой.

"Не думаю, что это может стать проблемой для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России", — сказал Песков.

"Почетный легион" — краткая справка

Национальная награда Франции была учреждена в начале XIX века, а точнее в 1802 году. 19 мая был обнародован закон Наполеона Бонапарта об учреждении Ордена Почетного легиона (Ordre national de la Légion d'honneur), который был задуман не просто как отличительный знак, но и как организация награжденных кавалеров. Цель организации — объединить в своих рядах достойнейших людей не только из военных, но и гражданских лиц.

Спустя два года, в 1804 году были установлены отличительные знаки ордена согласно рангам. На сегодняшний день Орден имеет три степени — кавалер, офицер, командор, а также два достоинства: Высший офицер и кавалер Большого креста. Именно кавалером Большого креста является Путин и с 9 февраля президент Зеленский.

Среди кавалеров Ордена политики, деятели культуры и искусства не только Франции, но и других стран. Отметим, что Путин — не единственный гражданин РФ, удостоившийся высшей награды Франции. Почетный легион в свое время был вручен бывшему президенту РФ Борису Ельцину, балерине Майе Плесецкой и дирижеру Валерию Гергиеву.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля встретился с королем Бельгии Филиппом I. В ходе беседы украинский лидер передал обломок подбитого в Украине российского самолета Су-25, на котором украинские пилоты написали слова — "Вместе мы победим".