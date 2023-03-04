"Просто так не дают": экс-эскортница Ксюша Манекен похвасталась медалью от Буданова (фото)

Ксюша Манекен неоднократно поддерживала российский язык и оккупацию Крыма Россией. Сейчас она утверждает, что изменила свои взгляды.

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Блогерша Оксана Волощук с псевдонимом Ксюша Манекен похвасталась медалью, якобы полученной от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она показала награду в сториз на своей странице в cоциальной сети Instagram.

Согласно удостоверению на фото, Оксана Волощук награждена медалью "За содействие военной разведке Украины" II степени, которая является поощрительным знаком отличия от ГУР МО. Документ подписан главой ведомства Кириллом Будановым.

[ + – ] Скриншот сториз Ксюши Манекен с медалью от ГУР МО Фото: Скриншот

Сама Ксюша Манекен отметила, что получила награду от ГУР в октябре 2022 года, что совпадает с датой в удостоверении. Она пообещала раскрыть свои заслуги перед разведкой только после окончания войны. Судя по одной из записей, многие начали критиковать блогершу из-за медали.

"Что меня огорчило после публикации моей "відзнаки" — что наши люди настолько не доверяют нашему государству, что считают, будто такие вещи дают просто так. Ни за что. Это по вашему так работает?" — возмутилась Оксана Волощук.

Ксюша Манекен известна тем, что работала экскортницей в Дубае (ОАЭ), а позже открыла свое брачное агентство. В июне 2020 года она открыто рассказала о своей деятельности в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай. Теперь же Оксана уверяет пользователей Instagram, что показывает в соцсети лишь малую часть своей жизни, а на самом деле является совершенно другим человеком.

Как пишет "24 канал", ранее Ксюша Манекен попала в несколько скандалов. В частности она поддерживала русский язык и заявляла, что не собирается переходить на украинский. В 2020-м году она также написала в Instagram: "Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно", и заявила, будто после оккупации полуостров "преобразился" в лучшую сторону.

Фото: 24 канал Фото: 24 канал

"Пусть этот орден останется символом того, что если ты публичный человек, это далеко не значит то, что показываешь все, происходящее в твоей жизни", — отметила она в сториз. — "Распространять скрины 2015-2016 годов — идеальная журналистская работа. В то время я, как и многие, не понимала, что на самом деле происходит, и считала, что главное, чтобы все были живы-здоровы. С того времени многое поменялось".

Фото: Скриншот

Оксана Волощук также поделилась, что побывала на встрече блогеров с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. На ней также побывали Саша Бо, Евгений Таллера, Анастасия Елисеева, Татьяна Парфильева, Никита Добрынин и другие "инфлюенсеры". Представитель ОП обсудил с ними ведение информационной войны.

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