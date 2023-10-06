"Невеста Франкенштейна?": в сети обсуждают "королеву красоты" так называемой "ДНР" (видео)

Пользователи не оценили внешность "королевы" оккупированного региона Украины. Многим она показалась похожей на ряд персонажей из кино и мультфильмов.

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В сети появилось видео с жительницей оккупированного Донецка Алиной Андриевской, которую на просторах интернета прозвали "мисс ДНР". "Королевой" она называет себя сама в интервью Кириллу Сириусу, которого называют "лучшим и наиболее скандальным риелтором Донецка".

Не все пользователи разделяют присвоение этого титула именно Алине из-за ее специфической внешности.

Алина Андриевская Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Пользователи TikTok не оценили внешность "королевы" Алины. Многим она показалась похожей на ряд персонажей из кино и мультфильмов. В частности, ее сравнили с Облиной — героиней из детского мультфильма "Настоящие монстры" и Фредди Крюгером.

В комментариях люди поделились своими ассоциациями:

"Красотка) Не дай Бог такую встретить ночью";

"Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем";

"Какой ужас! Сколько не тюнингуй "Жигуль", до "Мерса" далеко!";

"Фреди Крюгер, это ты?";

"Да ее можно снимать в фильме ужасов без грима";

"Можно инсульт получить от такой красоты!";

"Это невеста Франкенштейна?".

Несмотря на такие обсуждения в соцсетях, сама Андриевская не обращает внимание на все это и активно делится контентом. Андриевская демонстрирует в соцсетях свою жизнь в Донецке. Часто публикует букеты цветов.

Алина Андриевская Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Алина Андриевская Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Алина Андриевская Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Складывается впечатление, что Алина целиком и полностью довольна своим видом, о чем часто напоминает подписчикам, публикуя в Instagram следующие высказывания: "Уход за собой — это не расходы. Это вложение", "Даже если весь мир будет против тебя. Ты должна быть своим самым главным фанатом", "Красота, которую вы видите во всем, является отражением красоты в вас", "Не стесняйся светить, ведь ты — солнце", "Секрет любви к себе: никогда не откладывать себя на потом" и тому подобное.

Кто такая Алина Андриевская

Алине 41 год. Она называет себя "Мукла". По ее словам, она родилась в Донецке и всю жизнь не покидает его, несмотря на опасность. При этом она не уточняет, кто именно сделал Донецк таким. Андриевская была замужем и воспитывает дочь.

Напомним, Фокус писал, что в США бывший муж выиграл конкурс красоты среди женщин. Каталуна одержала победу в конкурсе "Мисс Сильвер Стейт США", предшествующем отбору красавиц на конкурс "Мисс США" от штата Невада.