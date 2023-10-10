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Украина

"Меня похоронили на "1+1": журналисты объявили мертвой живую девушку (фото, видео)

Девушка, Ольга Музыка
Журналисты добавили фото живой девушки в сюжет о погибшей защитнице Украины

Журналисты добавили фото живой Ольги Музыки в слайдшоу во время сюжета о погибшей защитнице Украины. Инцидент всплыл почти через 10 месяцев после выхода материала.

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В одном из эфиров программы "Завтрак с 1+1" транслировали сюжет, который посвятили погибшей защитнице Сил обороны Владиславе Черных. Журналисты к видеоряду добавили фотографию другой девушки, Ольги Музыки, которая никогда не воевала на фронте. Фокус в одном материале собрал всю информацию об инциденте в эфире украинского телеканала.

30 октября 2022 года на телеканале 1+1 появился сюжет посвященный Владиславе Черных с позывным "Аида", боевому медику Харьковского добровольческого подразделения "Хартия". 28 октября 2022 года девушка погибла во время боевых действий, ей было всего 28 лет.

Владислава Черных, погибшая защитница Fullscreen
Владислава Черных

Командир "Хартии" Всеволод Кожемяко в Facebook написал, что Владислава пришла в добровольческое подразделение как медик, однако была пилотом беспилотных летательных аппаратов и работала в разведке.

"Она постоянно училась военному делу. Она пришла к нам как медик, но работала и в разведке и потом стала пилотом дронов различного назначения — разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе. Она была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождении от них украинской земли. Не один раз выполняла очень сложные боевые задачи", — сказал Всеволод Кожемяко.

Инцидент в эфире "1+1": что известно

9 октября в соцсети TikTok девушка Ольга Музыка рассказала, что журналисты "1+1" добавили ее фото в слайдшоу во время сюжета о погибшей защитнице Украины.

"Меня похоронили на канале "1+1"... Фото мое в слайдшоу. Это мое фото и ее вперемешку, и "вечная память", — заявила Ольга Музыка.

Ольга Музыка, сюжет "Завтрак с 1+1" Fullscreen
Фото Ольги Музыки в сюжете "Завтрак с 1+1"

Она отметила, что совсем не похожа на девушку, которая погибла. Кроме этого, Музыка отметила, что это журналистский непрофессионализм. Она пояснила, что в то время работала редактором на сайте "24 Канала" и написала новость о смерти Владиславы Черных. Под публикацией было ее фото и авторство, как считает девушка, журналисты "1+1" загуглили фамилию погибшей защитницы, увидели фото Музыки, не проверили и смонтировали все в один сюжет.

Ольга Музыка возмущена и спрашивает, что было бы, если бы сюжет посмотрели ее родные, не вслушивались в слова, а только увидели черное фото девушки.

Позже она сообщила, что уже поговорила с телеканалом об инциденте, однако не рассказала, что ей ответили.

Напомним, 24 августа стало известно, что в эфире немецкого общественного радио Deutschlandfunk призвали к убийству президента Украины Владимира Зеленского. В частности, один из слушателей оставил сообщение на автоответчик, где рассказал, как можно "очень просто" закончить войну в Украине. После чего в эфире радио поднялся скандал.