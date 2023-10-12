"Начнется похолодание": синоптик сообщила, когда ждать ухудшения погоды

Украинцам стоит приготовить теплые вещи и зонтики, говорится в заметке Натальи Диденко. Однако они еще имеют возможность погреться несколько ближайших дней.

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Синоптик Наталья Диденко предостерегла украинцев об ухудшении осенней погоды, которое произойдет через несколько дней. Женщина советует наслаждаться последними погожими часами, поскольку впереди ждут осадки и холода. Свой прогноз Диденко выложила странице Facebook.

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В заметке указано, что следует ожидать похолодания, начиная с 15-16 октября 2023 года. Однако в пятницу 13 октября будет еще сравнительно тепло. В частности, на большинстве территории Украины температура воздуха составит +14 +18 градусов Цельсия. На юге и западе будет теплее — +16 +22 градуса.

Также стоит ожидать осадков в западных, центральных и южных областях, а также на Харьковщине: эти регионы будет пересекать атмосферный фронт. Ветер — северо-западный, скорость ветра утихнет до умеренного.

Отдельно синоптик остановилась на погоде в Киеве. В пятницу пройдет небольшой дождь, зато в субботу 14 октября будет сухо и тепло.

Между тем уже с понедельника украинцам стоит ждать серьезного похолодания. Чтобы это проиллюстрировать, Диденко опубликовала карту температуры воздуха. На карте видно, что с 16 октября в западных, части северных и центральных областей, а также в Киеве температура упадет до +9 градусов.

Прогноз на 16 октября 2023 года — карта погоды — прогноз на 16 октября 2023 года Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоды в Украине на октябрь — детали

Подробнее прогноз температуры и осадков можно увидеть на портале Укргидрометцентра. Согласно данным государственных метеорологов, дождь будет идти через день: 13 и 15 октября. Тогда как температура начнет падать с 16 октября, а с 17 октября ночью будут заморозки в большинстве областей Украины (кроме южных и восточных).

Также Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня (13-15 октября) — подтверждает небольшое постепенное похолодание, на юге и востоке ночью и утром будет туман. В 30-дневном прогнозе указано, что среднемесячная ожидаемая температура — 7-13 градусов, что на полтора градуса выше нормы.

Отметим, согласно планам чиновников, в Украине с 15 октября начинается отопительный сезон. Впрочем, местные власти Киева приняли решение в детсадах включить отопление раньше.

Напоминаем, в новом осенне-зимнем сезоне украинцам стоит ожидать изменения цен на отопление и горячую воду, говорится в статье Фокуса. Чиновники приняли решение о моратории на повышение цен на горячую воду, а расходы будут компенсировать непосредственно теплоцентралям.