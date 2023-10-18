"Выслали ссылку в семейный чат": новые детали самоубийства брата и сестры в Киеве (видео)

Приемная мать погибших рассказала, что не знала о намерениях подростков и чувствах между ними. В то же время их брат заявил, что любовь парня и девушки была "разыгранной".

Related video

Сводные брат и сестра, которые прыгнули с 24 этажа на камеру, самостоятельно поделились с родственниками трансляцией своего самоубийства и выбрали не случайную дату для этого шага. Новые подробности трагедии известны из шоу "Говорит вся страна" на телеканале "1+1", которое посетили родственники погибших.

Семья, которая воспитывала погибших парня и девушку, взяла из детдомов 14 детей. В день самоубийства сводных брата и сестры их приемная мать Наталья находилась за границей. Однако, как она рассказала, все равно видела последние минуты жизни подростков через трансляцию в соцсетях.

"Они выслали ссылку в семейный чат, где мы общались семьей. Они продумали все до последней секунды", — сказала Наталья.

Она поделилась, что семья была шокирована событием и не знала о намерениях погибших. Более того, мать не знала о романтических чувствах между приемными детьми.

"Я спрашивала у дочери, почему она так много проводила времени с сыном — она говорила, что просто помогала ему, подавала их отношения как поддержку сводного брата", — вспомнила Наталья.

Также в студии присутствовал сводный брат погибших. Он убежден, что парень и девушка только "разыгрывали" любовь и выбрали для самоубийства не случайную дату.

"Трагедия произошла 2 октября — это день рождения другой девушки, которую погибший очень сильно любил. У них была очень тяжелая история любви и я думаю, что он выбрал этот день не случайно. Поэтому я не верю в его любовь с сестрой", — объяснил брат подростков.

Напомним, 2 октября в Киеве совершили самоубийство сводные брат и сестра. Они транслировали свой прыжок с 24 этажа в соцсетях. В СМИ передавали, что подростки долгое время готовились к этому и заявляли в сети о планах оборвать собственную жизнь.

Позже в медиа проинформировали, что сводные брат и сестра воспитывались в большой семье в городе Березань Киевской области. Местная жительница предположила, что погибший парень в течение двух лет "употреблял какие-то вещества". Знакомые отмечали, что он мог подсадить на запрещенные вещества и сестру.