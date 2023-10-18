"Вислали посилання у сімейний чат": нові деталі самогубства брата і сестри у Києві (відео)

Прийомна мати загиблих розповіла, що не знала про наміри підлітків та почуття між ними. Водночас їхній брат заявив, що кохання хлопця та дівчини було "розіграним".

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Зведені брат та сестра, які стрибнули з 24 поверху на камеру, самостійно поділились з родичами трансляцією свого самогубства та обрали не випадкову дату для цього кроку. Нові подробиці трагедії відомі з шоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1", на яке завітали родичі загиблих.

Родина, яка виховувала загиблих хлопця та дівчину, взяла з дитбудинків 14 дітей. В день самогубства зведених брата та сестри їхня прийомна мати Наталія перебувала за кордоном. Проте, як вона розповіла, все одно бачила останні хвилини життя підлітків через трансляцію у соцмережах.

"Вони вислали посилання у сімейний чат, де ми спілкувалися родиною. Вони продумали все до останньої секунди", — сказала Наталія.

Вона поділилась, що родина була шокована подією та не знала про наміри загиблих. Більш того, мати не знала про романтичні почуття між прийомними дітьми.

"Я питала у доньки, чому вона так багато проводила часу з сином — вона казала, що просто допомагала йому, подавала їхні стосунки як підтримку зведеного брата", — згадала Наталія.

Також у студії був присутній зведений брат загиблих. Він переконаний, що хлопець та дівчина лише "розігрували" кохання та обрали для самогубства не випадкову дату.

"Трагедія сталася 2 жовтня — це день народження іншої дівчини, яку загиблий дуже сильно кохав. В них була дуже тяжка історія кохання і я думаю, що він обрав цей день не випадково. Тому я не вірю в його любов з сестрою", — пояснив брат підлітків.

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві скоїли самогубство зведені брат та сестра. Вони транслювали свій стрибок з 24 поверху у соцмережах. У ЗМІ передавали, що підлітки тривалий час готувались до цього та заявляли в мережі про плани обірвати власне життя.

Пізніше у медіа проінформували, що зведені брат та сестра виховувались у великій родині в місті Березань на Київщині. Місцева мешканка припустила, що загиблий хлопець протягом двох років "вживав якісь речовини". Знайомі зазначали, що він міг підсадити на заборонені речовини й сестру.