Высокие технологии и сбыт на $500 тысяч: в Украине "накрыли" крупную наркосеть (видео)

Силовики во время обысков выявили более 10 килограммов готового продукта. По данным ГБР, наркосеть "крышевали" некоторые сотрудники правоохранительных органов.

Related video

Межведомственная группа правоохранителей разоблачила крупную сеть наркоторговцев, которые выращивали более тонны конопли в год с использованием высокотехнологичных методов гидропоники. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По версии следствия, наркоторговцы продавали "продукцию" оптом и в розницу — за год они "заработали" более 500 тысяч долларов.

При этом подозреваемые работали в нескольких областях, включая Черкасскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Киевскую, Полтавскую и Харьковскую. Для легализации своих средств они покупали движимое и недвижимое имущество. Также, согласно следствию, некоторые сотрудники правоохранительных органов прикрывали их деятельность.

Было проведено более 50 обысков в разных регионах Украины, по результатам которых задержали 10 членов преступной организации, включая организаторов, химиков и других специалистов. Один из руководителей правоохранительного органа в одной из областей также был задержан за участие в деятельности преступной группы.

Важно

"Жевал жвачку": в Киеве водитель, вероятно, съел наркотики на глазах у полиции (видео)

В ходе следствия было обнаружено более 10 килограммов готового к продаже наркотика и 2 лаборатории, спрятанные в хозяйственных постройках, используемые для его производства.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

"Руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал ее деятельность", — подчеркнули в ведомстве.

На данный момент участникам преступной организации объявлено официальное подозрение по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Вопрос об избрании меры пресечения также находится на рассмотрении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве разоблачена мощная нарколаборатория по изготовлению особо опасного вещества "Альфа PVP" в больших объемах.