Високі технології та збут на $500 тисяч: в Україні "накрили" велику наркомережу (відео)

Силовики під час обшуків виявили понад 10 кілограмів готового продукту. За даними ДБР, наркомережу "кришували" деякі співробітники правоохоронних органів.

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Міжвідомча група правоохоронців викрила велику мережу наркоторговців, які вирощували понад тонну конопель на рік із використанням високотехнологічних методів гідропоніки. Про це в четвер, 19 жовтня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, наркоторговці продавали "продукцію" гуртом і вроздріб — за рік вони "заробили" понад 500 тисяч доларів.

При цьому підозрювані працювали в кількох областях, включно з Черкаською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Київською, Полтавською та Харківською. Для легалізації своїх коштів вони купували рухоме і нерухоме майно. Також, згідно зі слідством, деякі співробітники правоохоронних органів прикривали їхню діяльність.

Було проведено понад 50 обшуків у різних регіонах України, за результатами яких затримали 10 членів злочинної організації, включно з організаторами, хіміками та іншими фахівцями. Одного з керівників правоохоронного органу в одній з областей також було затримано за участь у діяльності злочинної групи.

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Під час слідства було виявлено понад 10 кілограмів готового до продажу наркотику та 2 лабораторії, заховані в господарських будівлях, які використовуються для його виробництва.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

"Керівник одного з підрозділів одного з обласних правоохоронних органів, який входив до злочинної організації та прикривав її діяльність", — наголосили у відомстві.

Наразі учасникам злочинної організації оголошено офіційну підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України. За скоєні злочини їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Питання про обрання запобіжного заходу також перебуває на розгляді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві викрито потужну нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної речовини "Альфа PVP" у великих обсягах.