"Был сильно пьян": на Тернопольщине грабитель дождался приезда полиции в чужой постели

Женщина позвонила в полицию и рассказала, что в ее доме — незнакомец. Правоохранители выехали на место предполагаемого преступления и нашли грабителя-неудачника в ее спальне.

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Житель города Теребовля в Тернопольской области забрался в чужой дом, чтобы ограбить его. Однако вскоре преступление пошло не по плану, и грабитель лицом к лицу встретился с правоохранителями. Деталями неординарного дела 19 октября поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

18 октября жительница Теребовли позвонила на линию "102" и сообщила, что в ее доме находится незнакомец. Женщина вернулась домой и обнаружила его в собственной постели.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе проверки выяснилось, что 61-летний мужчина, проник в ее помещение с целью кражи. Однако он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и заснул", — рассказали в полиции.

Преступника разбудили полицейские, которые приехали по вызову. Впоследствии против мужчины возбудили дело о незаконном проникновении в чужой дом.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Великобритании. Грабитель забрался в чужой дом, покурил там, поел и выпил. Впоследствии взломщик задремал на чужом диване, где его и обнаружили хозяева.

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