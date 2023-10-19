"Був сильно п'яний": на Тернопільщині грабіжник дочекався приїзду поліції в чужому ліжку

Жінка подзвонила в поліцію та розповіла, що в її будинку — незнайомець. Правоохоронці виїхали на місце ймовірного злочину та знайшли грабіжника-невдаху в її спальні.

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Мешканець міста Теребовля у Тернопільській області забрався у чужий будинок, щоб пограбувати його. Однак невдовзі злочин пішов не за планом, і грабіжник віч-на-віч зустрівся з правоохоронцями. Деталями неординарної справи 19 жовтня поділилась пресслужба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

18 жовтня жителька Теребовлі зателефонувала на лінію "102" та повідомила, що в її будинку перебуває незнайомець. Жінка повернулася додому та виявила його у власному ліжку.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що 61-річний чоловік, проник до її приміщення з метою крадіжки. Проте він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і заснув", — розповіли в поліції.

Злочинця розбудили поліціянти, які приїхали за викликом. Згодом проти чоловіка порушили справу про незаконне проникнення до чужої оселі.

Нагадаємо, раніше схожий випадок стався у Великій Британії. Грабіжник забрався у чужий будинок, покурив там, поїв та випив. Згодом зламувач задрімав на чужому дивані, де його і виявили господарі.

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