"Самая темная ночь перед рассветом": Украина демонстрирует уверенность в победе, — Данилов

По словам секретаря СНБО Данилова, украинский народ с достоинством принял исторический вызов, чему отдают должное наши друзья и с зубным скрежетом признают наши враги.

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Война — самое тяжелое испытание, которое только может выпасть на долю народа. Украинцы с достоинством приняли исторический вызов. Такое мнение 30 октября высказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в блоге на "Украинской правде".

Данилов отметил, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, наше государство и наш народ прошли огромный путь.

"... кем мы были до 24 февраля и кем мы стали, как за неполные два года мы прошли путь в двести лет. И главное, о наших уроках, о том, что демократия и свобода должна быть с кулаками и зубами, а у орала всегда должен стоять хорошо смазанный пулемет", — написал он.

Автор блога считает, что миссия Украины — исправление исторических ошибок и украинцы с достоинством приняли этот вызов. Несмотря на безумную усталость, стресс и испытания, наша нация демонстрирует уверенность в победе и верит в лучшее будущее.

"Когда мир только готовится, мы уже в центре борьбы. Поэтому нас не стоит пугать, например, результатами выборов в Словакии, антиукраинской позицией венгерских властей, конфликтом на Ближнем Востоке, выборами в США — мы знаем, что самая темная ночь перед рассветом", — отметил Данилов.

По его словам, народы западных демократических стран завоевали свою свободу. Он напомнил диктаторским режимам, что не стоит путать гуманизм со слабостью.

"Запад не купил свою свободу и не получил ее с неба, а завоевал силой оружия и силой слова, если слова не были услышаны. И этот тектонический процесс начат, мы снова в центре, но на этот раз мы не одни", подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 27 октября в эксклюзивном интервью Фокусу Алексей Данилов рассказал о возможном крахе РФ. Он сохраняет спокойствие и призывает не слушать тех, кто уверяет, якобы Украине надо "изменить стратегию" и не учитывать главную цель — выход на границы 1991 года.