На Полтавщине молния попала в учебную лодку с людьми: погиб подросток

Правоохранители начали расследовать гибель несовершеннолетнего по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

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В Полтавской области в Горишних Плавнях во время учений местного яхт-клуба погиб подросток. Молния попала в каноэ с группой людей, а подросток оказался в воде. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Инцидент произошел вечером 1 ноября около 17:20. По предварительной информации, во время тренировки на каноэ в заливе "Барбара" группа из 5 человек возвращалась к берегу из-за ухудшения погодных условий.

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"Исчез в воде": в Полтавской области молния попала в каноэ с подростком (фото)

"В полицию поступила информация, что на водоеме во время непогоды молния попала в учебную группу местного яхт-клуба, и парень исчез в воде. После 4-часовых поисков его подняли на берег", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что 16-летний подросток погиб. Тело парня отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По факту продолжается досудебное расследование.

"Сведения в ЕРДР внесли по ч.2 ст.137 УКУ — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если это повлекло смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что 27 июня в России молния убила крымчанина, когда он бежал по дороге. Удар пришелся прямо в голову и от полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.