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Украина

Прославляли РФ: полиция задержала двух одесситок за пропаганду в соцсетях (фото, видео)

полиция
Полиция задержала двух одесситок за пропаганду в соцсетях

По данным следствия, инцидент квалифицирован как пропаганда войны и начато уголовное производство. Фигуранткам грозит до трех лет тюрьмы.

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили запись стрима молодых женщин с пророссийской пропагандой в социальной сети Tik-Tok. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.

Полиция задержала двух украинофобок из Одессы Fullscreen
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы Fullscreen
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы Fullscreen
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы
Полиция задержала двух украинофобок из Одессы

По данным полиции, были собраны данные о фигурантках дела, их анкетные данные и место жительства.

"У обеих гражданок полицейские изъяли мобильные телефоны. По месту их проживания были проведены обыски. Сейчас с женщинами работают следователи", — говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, инцидент квалифицирован как пропаганда войны и начато уголовное производство.

За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Также в сообщении добавили, что во время обыска по месту проживания одной из женщин полицейские обнаружили полимерный пакетик с растительным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис.

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила подозрение более 200 предателям в незаконном получении и распространения информации о Силах обороны нашей страны. Практически эти лица вошли в сговор с оккупантами и представляют собой угрозу безопасности.