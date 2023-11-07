Пограничники благодаря БПЛА и тепловизору поймали мужчин в кустах (фото, видео)

Мужчины, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины, маршрут получили через Телеграмм-канал от своих сообщников. За него они должны были заплатить по 60 тысяч гривен по прибытии.

Related video

Украинские пограничники используют БПЛА с тепловизионной камерой для поиска нарушителей на границе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники зафиксировали двух мужчин, которые скрывались в кустах. Именно беспилотник и соответствующая аппаратура помогли выявить их точное местоположение.

Важно

Пограничники рассказали, как ловят уклонистов благодаря фотоловушкам в лесу (фото)

Задержанные признались, что планировали незаконно попасть в Приднестровье. Маршрут получили от своих сообщников через Телеграмм-канал. За него они должны были заплатить по 60 тысяч гривен по прибытии.

Задержание уклонистов на границе

Сириец организовал переправу уклонистов в Румынию. Перемещение лиц организовали через так называемую "зеленку" на границе с Молдовой. Именно на границе с Украиной нарушителя задержали во время получения средств. Нарушитель выполнял функции "гида до границы". Стоимость такого трансфера стоила 11 тысяч долларов.

На границе со стрельбой задержали уклонистов, которые пытались сбежать в Молдову. Нарушители выбрали для побега темное время суток, но пограничники засекли их с помощью тепловизора. Они не остановились на законные требования, поэтому пограничному отряду пришлось осуществить предупредительные выстрелы.

В Одесской области медики помогали вывозить уклонистов к границе. С помощью автомобиля скорой помощи мужчины обходили блокпосты на дорогах Одесской области. Уже у границы уклонистов встречали и помогали убежать в соседнее государство лесными тропами.

Напомним, 2 ноября на Закарпатье уклонисты пытались сбежать в Румынию на детских надувных кругах. Переправиться в соседнюю страну мужчинам помогали двое подростков, которые за вознаграждение согласились провести их к реке и показать направление движения в соседнее государство.