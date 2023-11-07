Прикордонники завдяки БПЛА та тепловізору зловили чоловіків в кущах (фото, відео)

Чоловіки, які намагалися незаконно залишити територію України, маршрут отримали через Телеграм-канал від своїх спільників. За нього вони мали заплатити по 60 тисяч гривень після прибуття.

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Українські прикордонники використовують БПЛА тепловізійною камерою для пошуку порушників на кордоні. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Охоронці кордону зафіксували двох чоловіків, які переховувалися у кущах. Саме безпілотник та відповідна апаратура допомогли виявити їхнє точне місце розташування.

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Прикордонники розповіли, як ловлять ухилянтів завдяки фотопасткам у лісі (фото)

Затримані зізналися, що планували незаконно потрапити до Придністровʼя. Маршрут отримали від своїх спільників через Телеграм-канал. За нього вони мали заплатити по 60 тисяч гривень після прибуття.

Затримання ухилянтів на кордоні

Сирієць організував переправу ухилянтів до Румунії. Переміщення осіб організували через так звану "зеленку" на кордоні з Молдовою. Саме на межі з Україною порушника затримали під час отримання коштів. Порушник виконував функції "гіда до кордону". Вартість такого трансферу коштувала 11 тисяч доларів.

На кордоні зі стрільбою затримали ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Порушники обрали для втечі темну пору доби, але прикордонники засікли їх за допомогою тепловізора. Вони не зупинилися на законні вимоги, тож прикордонному загону довелося здійснити попереджувальні постріли.

На Одещині медики допомагали вивозити ухилянтів до кордону. За допомогою автомобіля швидкої допомоги чоловіки оминали блокпости на дорогах Одещини. Вже біля кордону ухилянтів зустрічали та допомагали втекти до сусідньої держави лісовими стежками.

Нагадаємо, 2 листопада на Закарпатті ухилянти намагались втекти в Румунію на дитячих надувних колах. Переправитись у сусідню країну чоловікам допомагали двоє підлітків, які за винагороду погодилися провести їх до річки та показати напрям руху у сусідню державу.