Прикордонники розповіли, як ловлять ухилянтів завдяки фотопасткам у лісі (фото)

Українсько-угорський кордон у лісі намагалися перетнути мешканці Закарпаття, а уродженець Донеччини прибув у прикордоння на таксі та також вирішив перетнути адміністративну межу, перепливши річку.

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За допомогою фотопасток прикордонники затримали 13 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії. Подробиці повідомило у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За 300 метрів до кордону з Угорщиною зафіксували пересування шістьох жителів Закарпаття. Вранці військовослужбовці також затримали ще чотирьох мешканців області, які планували незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Фотопастки, які були встановлені на маршруті порушників, спрацювали ефективно.

Прикордонники затримали двох братів з Буковини на кордоні з Румунією. Вони мали намір перепливати річку Тиса. Для цього порушники заздалегідь "озброїлися" дитячими надувними колами, запаслися грошима та сміттєвими пакетами для упаковки речей. Буковинці мали намір дістатися Польщі.

Мешканець Донеччини також вирішив перетнути кордон, перепливши річку. Він прибув у прикордоння на таксі. Своїх намірів щодо незаконного перетину українського кордону чоловік не приховував. Усі троє "плавців" жодного уявлення стосовно складності перепони, яку мали здолати, не мали.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 5 жовтня затримали сирійця, який організував переправу ухилянтів до Румунії. Переміщення осіб відбувалося через так звану "зеленку" на кордоні з Молдовою. Саме на межі з Україною порушника затримали під час отримання коштів.

На Закарпатті 27 вересня затримали військовозобов'язаних, які за понад $8 тис. намагалися перетнути кордон через Тису та дістатися до Румунії.