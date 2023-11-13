Снежно, ветрено и -3 градуса: синоптики дали прогноз на понедельник — карта

В некоторых регионах ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду, рассказали синоптики.

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В понедельник 13 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в Facebook.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в северо-восточной части небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что будет преобладать западный, юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, ночью в северных и восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается от 1-6 градусов тепла, а днем от 4 до 9 градусов. В южных регионах столбики термометров покажут 8-13 градусов. Зато в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха в течение суток буди от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Прогноз погоды на 13 ноября

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в понедельник 13 ноября небольшие кратковременные дожди ожидаются в северных областях, днем также в районе Полесья. На остальной территории осадков не предвидится. Будет преобладать юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, однако ночью в северных и восточных регионах отдельные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет около 4-9 градусов тепла, в западных областях будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем температура воздуха прогреется до 8-13 градусов тепла, тогда как в течение суток в Карпатах будет около 0 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и области на 13 ноября

Синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что в Киевской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 метров за секунду, ночью местами порывы будут 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем от 4 до 9. В Киеве столбики термометров покажут 4-6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 7-9 градусов.

Напомним, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что в ноябре среднемесячная температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. Кроме этого, она отметила, что нынешняя зима будет теплой.

Метеоролог Вазира Мартазинова заявила, что бывают случаи, когда ноябрь может быть холоднее декабря. По ее словам, в этот месяц возможны различные похолодания.