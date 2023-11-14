Заключение на 60 дней: суд в Киеве избрал меру пресечения нардепу Дубинскому (видео)

Сообщается, что народного депутата отправили в СИЗО без права внесения залога. Заседание проводили в закрытом режиме по просьбе прокурора.

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене, в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внести залог. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что заседание проводили в закрытом режиме по просьбе прокурора. Так, в материалах ходатайства содержится государственная тайна, а также факты, которые могут поставить под угрозу обороноспособность и национальную безопасность Украины.

После, как говорится в материале, адвокаты Дубинского возразили. По их словам, в материалах ходатайства нет никаких аргументов, указывающих на государственную тайну. На проведении открытого заседания настаивал и сам народный депутат. Однако судья поддержала позицию прокурора и решила продлить заседание в закрытом режиме.

По словам журналистов, защита Дубинского заявила об отводе судьи, поскольку не успела ознакомиться с материалами дела. Адвокаты подали ходатайство, чтобы перенести заседание на 14 ноября. Суд его отклонил и предоставил полчаса для ознакомления. Отвода судьи не произошло.

Суд избрал меру пресечения Дубинскому: реакция депутата

На Telegram-канале Дубинского появилось видео, на котором он подтверждает, что будет находиться под арестом 60 суток.

"Это называется Новый год в СИЗО", — сказал он.

Суд в Киеве избрал меру пресечения нардепу Дубинскому

Напомним, что 13 ноября СБУ сообщила о подозрении в госизмене нардепу Дубинскому. По данным следствия, народный избранник состоял в российской агентурной сети, которая занималась распространением фейков, и имел позывной "Буратино". Сам Дубинский заявил, что подозрение ему является "полностью сфабрикованным".