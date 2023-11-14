Ув'язнення на 60 днів: суд у Києві обрав запобіжний захід нардепу Дубінському (відео)

Повідомляється, що народного депутата відправили в СІЗО без права внесення застави. Засідання проводили в закритому режимі на прохання прокурора.

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внести заставу. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що засідання проводили в закритому режимі на прохання прокурора. Так, у матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Опісля, як ідеться в матеріалі, адвокати Дубінського заперечили. За їхніми словами, у матеріалах клопотання немає жодних аргументів, що вказують на державну таємницю. На проведенні відкритого засідання наполягав і сам народний депутат. Однак суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

За словами журналістів, захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Відводу судді не відбулося.

Суд обрав запобіжний захід Дубінському: реакція депутата

На Telegram-каналі Дубінського з'явилося відео, на якому він підтверджує, що перебуватиме під арештом 60 діб.

"Це називається Новий рік у СІЗО", — сказав він.

Суд у Києві обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Нагадаємо, що 13 листопада СБУ повідомила про підозру в держзраді нардепу Дубінському. За даними слідства, народний обранець перебував у російській агентурній мережі, яка займалася розповсюдженням фейків, і мав позивний "Буратіно". Сам Дубінський заявив, що підозра йому є "повністю сфабрикованою".