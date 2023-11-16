Уже на этих выходных: в ГСЧС предупредили о первом снеге и гололеде на дорогах

По прогнозам метеорологов, по стране снизится температура и выпадет первый снег. В ведомстве призвали водителей позаботиться о зимней резине.

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В Украине в ближайшие дни ожидается снижение температуры и первый снег. Об этом со ссылкой на метеорологов проинформировала 16 ноября пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уже 18 ноября, по прогнозам экспертов, в Житомирской и Винницкой областях может выпасть 5-10 сантиметров снега. На Прикарпатье же снежный покров может достигать местами до 20 сантиметров.

В восточных областях, по данным метеорологов, снег выпадет позже — 20 ноября. Он может застелить землю в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях на 10-15 сантиментов.

Учитывая погодные условия, в ГСЧС предупредили, что на дорогах возможен гололед.

"Одевайтесь теплее и убедитесь, что ваши авто также подготовлены к осложнению погодных условий! Просим водителей, кто этого еще не сделал, позаботиться о смене летней резины на зимнюю! Соблюдайте ПДД и дистанцию, приближаясь к пешеходным переходам — снижайте скорость и будьте максимально бдительными", — отметила пресс-служба.

В ведомстве пожелали украинцам "безопасных путешествий и теплых улыбок от первых снежинок".

Напомним, Фокус собрал информацию о первом снеге, похолодании и температуре в ближайшие несколько дней. В частности, в Киеве обещают 0°C только на 20 ноября.

16 ноября медиаэксперты предупредили, что в соцсетях распространяются новые видео-дипфейки. В них журналисты якобы информируют украинских водителей о "новом законе", по которому будут конфисковывать машины.