Комитет Рады не поддержал отмену заочной формы обучения в Украине, — Гришина

"Заочка" остается, потому что в профильном комитете во второй раз не поддержали ее отмену, рассказала глава подкомитета парламента по вопросам высшего образования.

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Во время заседания комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады не поддержали отмену в Украине заочной формы обучения для получения высшего образования. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

По ее словам, комитет во второй раз исключил норму об отмене заочной формы обучения.

"Сегодня во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций мы второй раз исключили норму об отмене заочной формы обучения. На этот раз из законопроекта №10177 по развитию образовательных траекторий и совершенствованию образовательного процесса в высшем образовании", — написала Гришина.

История с голосованием об отмене заочной формы обучения в Украине

8 ноября Юлия Гришина уже объясняла ситуацию с голосованием законопроекта, где содержался пункт об отмене заочной и вечерней форм обучения.

Тогда депутаты отдавали свои голоса за законопроект №10092. Он был принят и там действительно был пункт об отмене заочной и вечерней форм обучения, однако члены образовательного комитета при рассмотрении законопроекта 13 октября рекомендовали убрать этот пункт. Поэтому на заседании 8 ноября законопроект был проголосован за исключением вышеупомянутого пункта.

17 ноября комитет рассматривал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития индивидуальных образовательных траекторий и совершенствования образовательного процесса в высшем образовании" №10177. На этот раз уже из него был изъят пункт об отмене заочной формы обучения, о чем и сообщила Юлия Гришина.

Напомним, ранее Фокус разбирал случаи, когда студентов могут призвать на службу в Украине. Право на отсрочку имеют студенты любых учебных заведений, которые получают образование по дневной или дуальной форме обучения.